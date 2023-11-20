07:21 (мск), источник: Комсомольская правда
Нагрянут морозы. Синоптики рассказали, какой будет погода в Иркутске на неделю с 20 по 26 ноября
До −2 градусов ожидается в Иркутске в понедельник, 20 ноября.
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В Приангарье в минувшие выходные нагрянул сильный ветер, в итоге без электричества остались жители 23 населенных пунктов региона. Непогода не могла не затронуть и областной центр. В Иркутске в понедельник, 20 ноября, скорость ветра 5−10 м/с, вероятны порывы до 15 м/с. Об этом КП-Иркутск рассказали в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». В течение суток температура воздуха составит 0…-2 градуса. В ближайшие 7 дней это будет самый теплый день. В город идут морозы. Узнали у синоптиков, что готовит погода в Иркутске на неделю с 20 по 26 ноября.
Погода в Иркутске на неделю с 20 по 26 ноября: прогноз
В понедельник, кроме порывов ветра до 15 м/с, утром метеорологи обещают мокрый снег и снег. Днем существенных осадков не предвидится. Похолодание заявит о себе уже в ночь на вторник. Столбики уличных термометров опустятся до −9 градусов. Днем 21 числа в Иркутске уже −5, облачно и небольшой снег.
— Вероятность осадков 75%, — говорят специалисты Гидрометцентра России. — Выпадет 0.3 миллиметра.
В ночь на 22 ноября станет еще холоднее. Синоптики прогнозируют до −16 и небольшой кратковременный снег. Днем в среду в региональном центре воздух нагреется лишь до −12 градусов. Небо будет затянуто облаками, однако, осадков не случится.
— Ночью 23 ноября ждем уже −20 градусов, — говорят синоптики. — Днем −14, облачно. Осадков в течение суток не прогнозируем.
До −20 ожидается и в ночь на пятницу, 24 ноября. Днем из-за облаков начнут проглядывать солнечные лучи, но согреть воздух они смогут лишь до −13 градусов.
Погода в Иркутске на неделю с 20 по 26 ноября: прогноз на выходные
Небесная канцелярия все же побалует немного сибиряков в выходные. Об аномальных плюсовых температурах, которые накануне поразили горожан, конечно, речи не идет, но прогулки на свежем воздухе возможны с комфортом. Так, в ночь на субботу −15, а днем всего −6, облачно с прояснениями и без осадков. В воскресенье также иркутяне порадуются −9 градусам в ночные часы и −6 днем, но в светлое время суток возможен небольшой снег. Атмосферное давление в течение неделе будет колебаться от 725 до 734 миллиметров ртутного столба. 725 мм метеорологи планируют зафиксировать в понедельник, а 734 мм — в среду.
Такой будет погода в Иркутске на неделю с 20 по 26 ноября.