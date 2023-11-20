03:22 (мск), источник: Комсомольская правда
В Иркутской области ожидаются порывы ветра до 28 м/с 20 ноября
Погода в Иркутске 20 ноября будет со слабым снегом.
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Сильный ветер нагрянул в Сибирь после недельного потепления. От урагана уже пострадали города Красноярского, Алтайского края, Омской, Новосибирской и Кемеровской областей. Вечером 19 ноября порывистый ветер добрался до Приангарья. Что ожидает жителей области? Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутске 20 ноября 2023 года.
Погода в Иркутске 20 ноября
— В области выпадут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, ветер 5−10 метров в секунду, с порывами до 20 м/с. В Катангском, Усть-Илимском, Нижнеилимском, Усть-Кутском, Киренском, северо-восточных районах ожидаются порывы до 28 м/с. Температура +2…-3, а при облачной погоде −8…-13 градусов, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Погода в Иркутске 20 ноября 2023 года будет облачной, возможен слабый снег и северо-западный ветер 5−10 метров в секунду. Температура +1…-1.
Кроме того, по озеру Байкал порывы ветра достигнут 37 метров в секунду. В регионе ожидаются метели и налипание мокрого снега.