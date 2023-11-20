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07:23 (мск), источник: АиФ Хабаровск

Хабаровский ХК «Амур» всухую проиграл приморскому «Адмиралу»

Клуб потерпел третье поражение подряд.

Источник: БЕЛТА

Хабаровский ХК «Амур» потерпел третье поражение подряд в игре против владивостокского «Адмирала». Матч был первым в рамках дальневосточного дебри регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча состоялась 19 ноября на «Платинум-арене» и завершилась счётом 0:2 в пользу гостей. Приморцы стойко держали оборону и проводили мощные контратаки, не позволяя «тиграм» приблизиться к воротам. Авторами голов стали форварды противника Павел Шэн и Семён Панрактов.

По результатам матча «Амур» находится на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал», несмотря на победу, всё ещё замыкает рейтинг и располагается на 12-м месте. Второй раз команды выйдут на лёд во вторник, 20 ноября, что даст «тиграм» возможность взять реванш.

«Есть большие претензии к полевым игрокам, в частности, к нападающим. За три матча — ноль голов. Усложняем игру в атаке, ошибки, нацеленности на ворота нет. Это приводит к нулевому результату. Без забитых голов невозможно выиграть», — прокомментировал итоги последних игр главный тренер ХК «Амур» Андрей Мартемьянов.

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