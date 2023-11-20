03:18 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Московское «Динамо» на стандартах обыграло «СКА-Нефтяник»
Хабаровские армейцы впервые проиграли в этом сезоне.
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На московском стадионе «Крылатское» состоялся матч по хоккею с мячом между столичным «Динамо» и хабаровским «СКА-Нефтяником». К началу игры команды подошли с разными результатами текущего Чемпионата России: у дальневосточников четыре победы в четырех матчах, у бело-голубых три матча и при этом один из них они проиграли, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Несмотря на то, что «Динамо» занимало шестую строчку в турнирной таблице, главный тренер армейцев Александр Савченко после победы над казанским «Ак Барс-Динамо» в Хабаровске 15 ноября сказал, что в столице будет очень важный матч, к которому нужно готовиться.
Первый тайм хабаровчане начали очень бодро: зрители первый гол в исполнении Алана Джусоева увидели на четвертой минуте. Спустя три минуты отличился Дмитрий Сидоров, это был его 99-й гол в Чемпионатах страны. Еще через четыре минуты мяч забросил Туомас Мяаття, для которого это уже 100-й гол в чемпионатах России. Казалось бы, юбиляры мотивированы, три быстрых гола — но не тут-то было!
С 14-й минуты москвичи провели несколько успешных атак, за шесть минут сравняв счет, в связи с чем Александр Савченко взял тайм-аут, после которого армейцы снова повели в счете с минимальным преимуществом. А потом «динамо-машину» было уже не остановить — 7:4, с таким счетом закончился первый тайм.
Во втором игровом отрезке динамовцы и не думали останавливаться, доведя числа на табло до 10:4, на что «СКА-Нефтяник» ответил двумя мячами. Затем команды обменялись лишь двумя успешными атаками в ворота друг друга, и хабаровчане не смогли склонить чашу весов в свою пользу — 11:7, и это первый проигрыш армейцев в этом Чемпионате России.
— Начали хорошо, а на 20-й минуте встали в ступор. Но самое страшное — это пять мячей, пропущенных с угловых, особенно подломил четвертый угловой. Хотя мы много раз разбирали, что нужно делать. Ну, а потом «Динамо» движениями просто переиграло нас, — рассказал главный тренер «СКА-Нефтяника» Александр Савченко.
По итогам игры московский «Динамо» остался на шестом месте, а армейцы переместились на вторую строчку, уступая кемеровскому «Кузбассу», который в пяти играх еще не проиграл ни разу. Следующий матч «СКА-Нефтяник» проведет в Архангельске, где ему будет противостоять местный «Водник». Игра состоится в среду 22 ноября.