06:19 (мск), источник: Newslab.ru
Бензин в Красноярске еще подешевел
В одной из сетей цены снизились более чем на 5 рублей.
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На красноярских АЗС продолжает снижаться стоимость бензина — на некоторых цены стали значительно ниже, чем были на прошлой и позапрошлой неделе.
Так, в сети «25 часов» АИ-92 и АИ-95 подешевели более чем на 5 рублей: 48,55 и 52,25 вместо прежних 53,95 и 57,9 рублей.
А на заправках «Красноярскнефтепродукта» на 50 копеек снизилась цена 95-го и 98-го бензина — 57,70 и 68,10 рублей вместо 58,20 и 68,60.
На заправках федеральных сетей «Роснефть» и «Газпромнефть» цены не изменились. С начала осени АИ-92 там стоит 48,25 и 48,55 рублей соответственно, АИ-95 — 51,1 и 52,25 рублей.
Напомним, стоимость бензина в России стремительно росла все лето. Эксперты называли несколько причин этого процесса, среди которых — одновременное закрытие на ремонт нескольких нефтеперерабатывающих заводов, совпавшее с периодом повышенного спроса на топливо среди населения, возникшего из-за развития внутреннего туризма; сокращение государством демпферных выплат (за разницу цен на внутреннем и экспортном рынках) и другие. В конце сентября президент Владимир Путин поручил разобраться с ситуацией. И уже в начале октября федеральная антимонопольная служба потребовала от независимых АЗС снизить стоимость топлива.