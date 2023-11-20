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06:24 (мск), источник: Комсомольская правда

55 населенных пунктов Иркутской области остались без света из-за сильного ветра

В семи районах Приангарья работают 42 бригады электроснабжающих организаций.

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Источник: Комсомольская правда

Сильный ветер уже обрушился на города в Сибири. От урагана пострадали Красноярский и Алтайский край, Кузбасс, Омская и Новосибирская области. Вечером 19 ноября порывы почувствовали жители Приангарья. Последствия тоже не заставили себя долго ждать. Многие остались без электричества. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, 42 бригады электроснабжающих организаций работают в семи районах региона.

— Без электроснабжения остались 55 населенных пунктов в семи районах. Это Тайшетский, Чунский, Нижнеудинский, Братский, Нижнеилимский, Усть-Илимский и Усть-Кутский районы. В 43 пунктах электричество отключено в превентивных целях, — говорят в МЧС.

Известно, что пострадавших от сильного ветра нет. Однако в Тайшетском районе ожидается усиление ветра до 26 м/с.

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