06:24 (мск), источник: Комсомольская правда
55 населенных пунктов Иркутской области остались без света из-за сильного ветра
В семи районах Приангарья работают 42 бригады электроснабжающих организаций.
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Сильный ветер уже обрушился на города в Сибири. От урагана пострадали Красноярский и Алтайский край, Кузбасс, Омская и Новосибирская области. Вечером 19 ноября порывы почувствовали жители Приангарья. Последствия тоже не заставили себя долго ждать. Многие остались без электричества. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, 42 бригады электроснабжающих организаций работают в семи районах региона.
— Без электроснабжения остались 55 населенных пунктов в семи районах. Это Тайшетский, Чунский, Нижнеудинский, Братский, Нижнеилимский, Усть-Илимский и Усть-Кутский районы. В 43 пунктах электричество отключено в превентивных целях, — говорят в МЧС.
Известно, что пострадавших от сильного ветра нет. Однако в Тайшетском районе ожидается усиление ветра до 26 м/с.