06:07 (мск), источник: Newslab.ru
Определен лучший участковый полиции Красноярска
Лучшим участковым Красноярска по итогам 2023 года признан сотрудник отдела полиции № 4, лейтенант Тынычбек Тынаев.
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Его наградили дипломом главы города и денежной премией в 220 тысяч рублей.
Напомним, конкурс профессионального мастерства «Лучший участковый уполномоченный полиции в городе Красноярске» проводился с 3 октября по 10 ноября. В нем участвовали по одному сотруднику из 12 отделов полиции краевого центра, достигших в текущем году наиболее высоких показателей в служебной деятельности. При определении победителя конкурсная комиссия учитывала число раскрытых преступлений и пресеченных административных правонарушений, количество разысканных преступников, знание законодательства и практическое умение его применения в решении служебных задач.
Второе место в конкурсе занял старший участковый отдела полиции № 6, лейтенант Роман Севостьянов; третье — старший участковый отдела полиции № 1, майор Григорий Флегентов. Они награждены благодарственными письмами главы города и денежными премиями в размере 160 тысяч рублей и 100 тысяч рублей соответственно.
Напомним, в этом году Службе участковых уполномоченных полиции в системе МВД России исполняется 100 лет.