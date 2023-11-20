04:33 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Из Владивостока в столицу Северной Кореи может быть запущен прямой авиарейс
Такую возможность рассматривает авиакомпания «Аврора».
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Авиакомпания «Аврора» рассматривает возможность запуска регулярного авиасообщения с Пхеньяном. В настоящее время полёты из столицы Северной Кореи во Владивосток дважды в неделю выполняет государственная авиакомпания КНДР Air Koryo на российских лайнерах Ту-204, сообщает ИА PrimaMedia.
Из аэропорта Владивостока также доступны международные рейсы в Бангкок, Пхукет (оба — Таиланд), Пекин, Харбин, Далянь (все — Китай) и Ташкент (Узбекистан).
О том, что Росавиация предложила российским авиакомпаниям запустить полёты в Пхеньян, сообщил «Коммерсант» (18+). По данным издания, такую возможность будут рассматривать «Аэрофлот» и сахалинская «Аврора».
«Аэрофлоту» логичнее выполнять рейсы из Москвы, «Авроре» — из Владивостока.
Первые после пандемии COVID-19 авиарейсы Пхеньян-Владивосток Air Koryo выполнила в конце августа 2023 года, перед визитом лидера КНДР Ким Чен Ына. Кроме Владивостока северокорейский авиаперевозчик также выполняет регулярные рейсы из Пхеньяна в Пекин.