10:37 (мск), источник: Комсомольская правда
Жителям Хабаровска назвали признаки поддельных лекарств
Проверить подлинность препаратов можно по маркировке и с помощью мобильного приложения.
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Система маркировки лекарств соответствует высоким стандартам безопасности. Она не только выявляет фальшивые препараты, но и отслеживает путь лекарств от изготовителя до мест продажи. На упаковке каждого средства указываются его торговое и международное название, номер серии, регистрационный номер, страна-производитель, дата изготовления, срок годности, штрихкод и код Data Matrix.
Мобильное приложение «Честный знак» позволяет каждому жителю Хабаровска проверить подлинность препарата. Чтобы сделать это, нужно отсканировать код Data Matrix при помощи мобильного приложения «Честный знак». После этого система может предоставить следующие ответы:
— «Товар проверен» — все в порядке, можно смело покупать лекарство. При наличии проблем следует обратиться к врачу;
— «Лекарство запрещено к продаже» — не обязательно фальсификат, но продажа этого товара в аптеке недопустима;
— «Код не найден» — может говорить о возможной подделке.
Приложение также способно уведомить о просроченном сроке годности или о том, что препарат не предназначен для продажи. Потребитель может сообщить об обнаруженных нарушениях, не покидая приложение, через форму обращения в органы надзора.
Несмотря на высокий уровень автоматизации, важно помнить, что человеческий фактор не исключен полностью. Потребителям всегда следует быть бдительными и обращать внимание на упаковку при покупке лекарств.