07:37 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру
В Башкирии ожидается снежная погода
Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде в республике в ближайшие два дня.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Сегодня, 20 ноября, днем местами пройдет небольшой снег. Ветер днем местами порывистый. Температура воздуха днем 0…-5°.
21 ноября ожидаются осадки в виде снега, переходящего в мокрый снег с дождем. Местами гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью −2…-7°, днем +3…-2°.