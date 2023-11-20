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Палестино-израильский конфликт
07:37 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии ожидается снежная погода

Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде в республике в ближайшие два дня.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +3° 0 м/с 70% 760 мм рт. ст. +9°
Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Сегодня, 20 ноября, днем местами пройдет небольшой снег. Ветер днем местами порывистый. Температура воздуха днем 0…-5°.

21 ноября ожидаются осадки в виде снега, переходящего в мокрый снег с дождем. Местами гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью −2…-7°, днем +3…-2°.

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