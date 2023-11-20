05:05 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В Кузбассе по распоряжению губернатора ввели режим повышенной готовности
Специалисты Главного управления МЧС России по Кузбассу просят жителей соблюдать правила безопасности при ухудшении погодных условий.
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По распоряжению губернатора в Кузбасса накануне ввели режим повышенной готовности. По данным на 22.15 19 ноября, по восстановлению системы ЖКХ работало 500 бригад, по восстановлению электричества — сто.
Из-за урагана 33−35 м/с электроэнергия отключилась на 143 котельных, восьми основных водозаборов, девяти угольных предприятий. Более 150 домов и административных зданий получили повреждение кровель. Погибло три человека, 18 пострадали.
Наиболее сложная ситуация сложилась в Новокузнецке и Прокопьевске, где в части города не было электричества и отменили очные занятия в школах. Подробнее об этом мы писали в своей статье.
Специалисты ГУ МЧС России по Кузбассу просят жителей соблюдать правила безопасности при ухудшении погодных условий. При возникновении происшествий или чрезвычайных ситуаций нужно сообщать по телефонам «101» или «112».