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07:41 (мск), источник: Комсомольская правда

О сильном гололёде предупредили жителей Новосибирской области

На дорогах опасная ситуация.

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Источник: Агентство «Москва»

Жителей Новосибирской области предупредили о сильной гололедице 20 ноября. Дороги сковало льдом после того, как в регион пришло резкое похолодание.

— 20 ноября в первой половине дня ожидается небольшой снег. Ветер западный 4−9 метров в секунду. Температура −5…-7 градусов. На дорогах местами сильная гололедица, — предупреждают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

Из-за гололеда и водителям, и пешеходам нужно быть предельно внимательными и осторожными. Тем, кто за рулем, необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию и избегать резких маневров. Пешим участникам движения также следует строго соблюдать ПДД.

Напомним, похолодание нагрянуло в Новосибирскую область вместе с мокрым снегом и мощным ветром. Ураган повалил деревья и оставил без света несколько населенных пунктов.

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