06:35 (мск), источник: ТК Город
Аферист-миллионер задержан иркутскими полицейскими в Москве
Иркутские полицейские в Москве задержали мужчину, много лет жившего на доходы от обмана доверчивых людей, сообщает ИА «ТК Город».
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«Сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России “Иркутское” в ходе служебной командировки в город Москву задержан подозреваемый в серии мошенничеств», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
33-летний уроженец Иркутска «втирался в доверие к молодым мужчинам и женщинам», используя для этого сайты знакомств, гостиницы, рестораны и такси. Схема была простая, но очень действенная: новый знакомый рассказывал историю «о тяжелой жизненной ситуации» и просил дать денег в долг. Получив желаемое, пропадал. Правда, иногда — очень редко — маленькую часть долга возвращал.
Задержали афериста в снятой им квартире в элитном ЖК Москвы. В отношении иркутянина возбуждено восемь уголовных дел. Сейчас они объединены в общее производство.
На данный момент «суммарный ущерб от авантюр мошенника оценивается в восемь с половиной миллионов рублей». Однако, правоохранители подозревают, что сумма может быть намного больше — просто, не все пострадавшие пока известны.
На время следствия мужчина помещен под домашний арест.