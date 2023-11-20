07:53 (мск), источник: dostup1.ru
Бастрыкин отправил следователей из Москвы на рынок в Кременкуле
Новая реакция главного следователя страны последовала после появления в интернете видеообращения от жителей поселка.
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Председатель Следственного комитета России дал еще ряд поручений в связи с публичным обращением жителей Кременкуля (Сосновский район) о незаконном функционировании рынка в их поселке, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Напомним, несколько дней назад Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о ходе расследования ранее возбужденного дела по статье 293 УК РФ (халатность), а также о ситуации с работой торгового объекта.
Теперь, как сообщает Информационный центр ведомства, глава СК России затребовал у Колбасина не только повторный доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах, а также о причинах, препятствующих прекращению деятельности рынка. Бастрыкин «поручил комиссии центрального аппарата ведомства в ходе проводимой в региональном следственном управлении служебной проверки обратить внимание на сложившуюся ситуацию и подробно доложить о причинах такого положения дел».
Новая реакция главного следователя страны последовала после появления в интернете видеообращения от жителей Кременкуля. Они сообщают, что «осуществляется строительство новых объектов торговли и общежитий для рабочих, количество которых, как заявляют владельцы рынка, будет увеличиваться за счет иностранных граждан». Также отмечается, что «проверки компетентных органов носят формальный характер, обращения граждан в различные инстанции результатов не приносят».
Исполнение всех поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Уголовное дело о халатности по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками администрации Сосновского района при предоставлении земельных участков под размещение фермерского рынка «Набот» в поселке Кременкуль было заведено в октябре.
Позже стало известно, что прокурор Сосновского района направил в Арбитражный суд Челябинской области иск к владельцу рынка, индивидуальному предпринимателю Ривожидину Махмадову, с требованием привлечь его к административной ответственности за строительство объекта без разрешения.