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07:56 (мск), источник: Om1.ru

Новосибирского актёра Никиту Зубкова призвали в армию

17 ноября парень вышел на сцену в последний раз в этом сезоне.

Источник: соцсети

Новосибирский актёр Никита Зубков отправляется на срочную военную службу. 17 ноября он последний раз вышел на сцену перед отъездом в армию, сообщили в группе во «ВКонтакте» «Драматический театр “На левом берегу”.

“Служи нашей Родине смело и доблестно! Будем ждать твоего возвращения домой”, — пишут в соцсети.

Последний его спектакль в этом сезоне назывался “Свидание”.

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