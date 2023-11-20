08:10 (мск), источник: МК.RU Новосибирск
В Новосибирске астрофотограф Поляков снял осу и муху при сильном увеличении
В Новосибирске известный астрофотограф Алексей Поляков запечатлел осу и муху в режиме макросъёмки.
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Результаты он опубликовал на странице «ВКонтакте».
Он отметил, что небо «бесконечно серое», поэтому он решил сейчас протестировать объектив от микроскопа для микросъёмки.
«У меня под рукой был простой 8Х 0,25. Оса в засушенном виде, а где ещё брать моделей? Проходит полчаса, и жена ловит для меня муху! Все как в природе, лев сидит и ждёт, когда львица принесет добычу», — пошутил Поляков.
Фотограф добавил, что на получившиеся кадры лучше не смотреть чувствительным людям.