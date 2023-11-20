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07:54 (мск), источник: Комсомольская правда

В Омской области прогнозируют перепады температуры от −22 до +2

Осадков на территории региона не ожидается.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +3° 0 м/с 70% 760 мм рт. ст. +9°

В Омской области в начале недели ожидаются перепады температур от −22 до +2. О том, какой будет погода в Омске, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

Сегодня, 20 ноября, днем температура воздуха составит от −5 до −10 градусов. Осадков не ожидается. На дорогах местами возможны гололедица и снежный накат. Ветер юго-западный, западный со скоростью 5−10 м/с.

Во вторник, 21 ноября, ночью −10…-15, при прояснении до −22 градусов. В ночные и утренние часы синоптики прогнозируют туман. Днем столбик термометра окажется на отметке в −4…-9 градусов. В течение суток осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, восточный со скоростью 5−12 м/с.

В среду, 22 ноября, погода в Омске немного изменится. Синоптики прогнозирует повышение температуры воздуха. Так, в ночные часы температура воздуха составит −6…-11 градусов. Днем воздух прогреется до −3…+2. На дорогах сохранятся гололедица и снежный накат. Ветер юго-восточный со скоростью 7−12 м/с, местами порывы до 18 м/с.

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