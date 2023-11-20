06:01 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Новокузнечанка, на которую упала вывеска, умерла в больнице — соцсети
ЧП произошло накануне у ТЦ «Сити Молл» из-за урагана.
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Новокузнечанка, на которую рядом с ТЦ «Сити Молл» упал рекламный щит, умерла в больнице. Об этом сообщают знакомые пострадавшей в соцсетях.
Накануне женщину доставили в больницу и прооперировали. «Её положили в реанимацию. Мы ей сделали гипсы под наркозом, вправляли кости, увезли в другое отделение. Шейные позвонки сломаны и грудные тоже. На шею шину наложили. Она голову поворачивать не сможет, второй позвонок повреждён», — сообщал «АиФ в Кузбассе» накануне сотрудник одной из новокузнецких больниц, пожелавший остаться неизвестным.
Минздрав и первая городская больница, куда поступила новокузнечанка, информацию о пострадавших не комментирует и просит запрос (ответ на него предоставляют в течение семи дней). Однако накануне сотрудники правительства Кузбасса заявляли о трёх погибших от урагана, хотя точно было известно о двух, на которых упал тополь.