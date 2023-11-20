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09:29 (мск), источник: ivbg.ru

На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 20 ноября

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 20 ноября при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия):

км 12−260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 16−18 ограничение скорости движения в направлении г. Мурманска с 08:00 до 19:00, ремонт обочины;

км 137−142 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, промазка швов и трещин битумной мастикой;

км 14 ограничение скорости движения в направлении г. Мурманска с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.

М-10 «Россия» (Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург):

км 593−674, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 9−15 (Тосно) ограничение скорости движения в направлении г. СПб с 08:00 до 19:00, установка делиниаторов в разделительной полосе.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск — Мга — Гатчина — Большая Ижора):

км 106−149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда — Тихвин»:

км 331−531, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой):

км 47−100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка проезжей части от пыли и грязи механизированным способом;

км 135−203 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

подъезд к МАПП «Светогорск» км 9−10 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 «Магистральная»:

км 0−30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 0−123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка проезжей части от пыли и грязи механизированным способом.

А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург — Сортавала — автомобильная дорога Р-21 «Кола»):

км 33−34 Транспортная развязка км 33 ограничение скорости движения в сторону ЛО (право-съезд на Стеклянное) с 08:00 до 20:00, замена барьерного ограждения;

км 27−37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена СВЭ на барьерном ограждении (внутри разделительной полосы типа «Нью-Джерси»);

км 0−37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков от снега и грязи;

км 37−47 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, очистка СВЭ на барьерном ограждении;

км 37−72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка СВЭ на барьерном ограждении (внутри разделительной полосы типа "Нью-Джерси);

км 37−78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

км 2−145 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 18:00, замена ламп;

км 57−126 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

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