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08:44 (мск), источник: ЕАН

Выбрана главная мама Екатеринбурга-2023

Финал традиционного конкурса «Главная мама Екатеринбурга» накануне прошел в столице Урала.

Источник: соцсети

Обладательницей главного приза стала 43-летняя Елена Беккер. Она воспитывает особенную дочку, а также организовала фонд помощи детям с ДЦП, сообщают организаторы конкурса на своей странице во «ВКонтакте».

«Я хочу, чтобы такие дети были здоровы, счастливы и любимы своими родителями. Все мои мечты и планы связаны со здоровьем моей дочери», — призналась победительница.

Второе место заняла 27-летняя мама двоих детей Марина Рязанцева. Еще одной вице-мамой стала Юлия Зиннатулина. Всего в этом году в конкурсе участвовали 50 мам.

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