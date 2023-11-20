08:44 (мск), источник: ЕАН
Выбрана главная мама Екатеринбурга-2023
Финал традиционного конкурса «Главная мама Екатеринбурга» накануне прошел в столице Урала.
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Обладательницей главного приза стала 43-летняя Елена Беккер. Она воспитывает особенную дочку, а также организовала фонд помощи детям с ДЦП, сообщают организаторы конкурса на своей странице во «ВКонтакте».
«Я хочу, чтобы такие дети были здоровы, счастливы и любимы своими родителями. Все мои мечты и планы связаны со здоровьем моей дочери», — призналась победительница.
Второе место заняла 27-летняя мама двоих детей Марина Рязанцева. Еще одной вице-мамой стала Юлия Зиннатулина. Всего в этом году в конкурсе участвовали 50 мам.