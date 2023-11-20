08:59 (мск), источник: АиФ Пермь
В Перми могут закрыть приют для животных «Счастливый хвостик»
Организаторы не знают, куда пристроить животных.
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Приют для животных «Счастливый хвостик» на улице Дедюкина в Перми могут закрыть.
Как сообщает администрация приюта в соцсетях, решением суда приюту дали две недели на выселение.
«Друзья, нам срочно необходимо подавать апелляционную жалобу, если это возможно. Ищем подкованных юристов. Потому что в течение двух недель мы не найдём и не купим новый участок ценой в миллионы. Нам нужно выиграть время. Но мы заведомо в проигрышной позиции», — говорится на страничке приюта в соцсетях.
Как сообщают в приюте, на них давят соседи и требуют их выселения.
«Недавно даже запустили квадрокоптер (можно повлечь за собой привлечение к административной ответственности по ст. 11.4 КоАП РФ.), чтобы доказать что у нас собаки на улице, несмотря на то, что они не принадлежат приюту», — рассказывают волонтёры.
Сейчас в приюте обеспокоены тем, что животных некуда пристроить.
«Собак не возьмёт ни один из приютов, мы думаем куда переезжать и возможно ли это в принципе, насколько это затратно. На данный момент у нас опять остро стоит вопрос о том, что же нам делать и как спасти собак. Соседи продолжают давить на нас и выселять», — сообщает приют на страничке в ВК.