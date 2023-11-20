Световую композицию из 15 арт-объектов установят в Иркутске на площади у цирка

15 арт-объектов разместят между цирком и фонтаном. Об этом сообщила руководитель департамента PR «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» (входит в Эн+) Елена Харламова.
«Открытие световой композиции запланировано на 15 декабря. Она станет подарком нашему городу. В последующие годы ее можно будет монтировать на различных площадках, — отметила Елена Харламова. — Помимо этого, в районе памятника Александру III на бульваре Гагарина обустроим ледовую зону с тематическими стендами, посвященными столетию появления в Иркутске команды по хоккею с мячом. В начале декабря планируем провести детский турнир, почетными гостями которого станут представители сборной России».
Режиссер проекта «Ледовый город “Счастье чистой воды” Ирина Захарова рассказала о главном концерте, который пройдет в сквере имени Кирова 17 декабря.
«Будет установлена большая сцена, смонтирован семиметровый экран для трансляции. Сюжет праздничной программы связан с легендами о Байкале и его дочери Ангаре, размышлениями о счастье. В ней примут участие местные творческие коллективы. Также предусмотрено выступление приглашенных гостей, чьи имена мы пока держим в секрете», — сказала режиссер.
Директор по персоналу группы компаний «БайкалАква» Мария Московских отметила важность реализации столь масштабного проекта для столицы региона. Он позволит привлечь туристов, широко заявить об Иркутске на российском уровне. Со своей стороны, «БайкалАква» совместно с мэрией работает над созданием мультфильма, его главная тема — «Счастье чистой воды».
«Данный проект — взаимодействие власти и бизнеса. Ключевым станет установка ледовых скульптур на разных локациях. При этом предусмотрены и другие арт-объекты, проведение конкурсов, интерактивов, мастер-классов, фестивалей, концертов. Все партнеры дополняют друг друга в соответствии со своими основными направлениями деятельности. Мы будем стремиться к тому, чтобы подобные мероприятия проходили в Иркутске и в будущем», — подчеркнул начальник управления культуры администрации Иркутска Антон Чернышов.
Напомним, в прошлом году Ледовый город «Счастье чистой воды» вошел в число лидеров конкурса Ростуризма. Его реализуют на средства субсидии из федеральной казны. Также предусмотрено финансирование из областного и муниципального бюджетов, средства спонсоров. К реализации присоединились представители общественности, дизайнеры, эксперты в сфере художественной резьбы по льду, представители бизнеса.
Мэр Иркутска Руслан Болотов неоднократно подчеркивал, что «Счастье чистой воды» станет одним из главных туристических событий столицы региона, подарком для иркутян к новогодним праздникам.
Вдоль маршрута «Зеленая линия» предусмотрены уникальные объекты из природного материала, которые украсит иллюминация.
Впервые в сквере Кирова вокруг фонтана зальют каток. В чаше под прозрачным куполом организуют работу радиостудии. Запланированы фестивали: гастрономический и ледовый «Иркутский алфавит», другие развлекательные программы, сообщает пресс-служба мэрии. На улице Урицкого откроют «Резиденцию ледяных волшебств», ледовую сцену и костюмированную фотозону, установят арт-объекты.