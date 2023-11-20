10:59 (мск), источник: АиФ Уфа
Новогоднюю елку из Башкирии установили на ВДНХ в Москве
На проекте «Елки России» будет представлено 89 регионов РФ.
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На ВДНХ в Москве в рамках международной выставки «Россия» установили елку из Башкирии, сообщает АНО Конгресс-бюро РБ.
Новогоднюю красавицу украсили игрушками с национальным колоритом. Это башкирские куклы, музыкальные инструменты и национальные украшения, сарматские олени золотого цвета, соцветия курая. В украшении ели участвовали мастера народных промыслов и предприятия республики.
Всего на проекте «Елки России» будет представлено 89 регионов.