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10:59 (мск), источник: АиФ Уфа

Новогоднюю елку из Башкирии установили на ВДНХ в Москве

На проекте «Елки России» будет представлено 89 регионов РФ.

Источник: Аргументы и факты

На ВДНХ в Москве в рамках международной выставки «Россия» установили елку из Башкирии, сообщает АНО Конгресс-бюро РБ.

Новогоднюю красавицу украсили игрушками с национальным колоритом. Это башкирские куклы, музыкальные инструменты и национальные украшения, сарматские олени золотого цвета, соцветия курая. В украшении ели участвовали мастера народных промыслов и предприятия республики.

Всего на проекте «Елки России» будет представлено 89 регионов.

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