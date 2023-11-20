07:54 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Транспортное сообщение нарушено в двух районах Приморья
В регионе продолжают восстанавливать дороги после непогоды.
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В Приморье на очистке дорог после прошедших с 16 по 18 ноября обильных осадков работают 132 спецмашины. Большую часть трасс удалось освободить от снежного плена. Накануне бригады восстановили движение на 6 километре участка Новопокровка — Ромны — Завитая в Красноармейском округе, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на краевое министерство транспорта и дорожного хозяйства.
По-прежнему нарушено транспортное сообщение в двух муниципалитетах: в Ханкайском округе нет проезда с 3 по 6 километры трассы Михайловка — Турий Рог — Кировка из-за высоких снежных переметов. Альтернативный проезд — через 5 километр дороги Михайловка — Турий Рог.
В Тернейском округе все еще нет проезда на 108 километре дороги Терней — Малая Кема из-за размыва объезда моста. На этом же направлении ограничен проезд для легковых автомобилей на 40 километре.
Непогода также повлияла и на внутрикраевое авиасообщение. Отменен рейс в Дальнегорск.
Напомним, по данным Примгидромет с 16 по 18 ноября наибольшее количество осадков в регионе выпало на северо-востоке, превысив месячную норму в некоторых населенных пунктах более чем в два раза: в Тернее — 121 мм при месячной норме 44 мм, в Сосуново (Тернейский район) — 82 мм при норме 43, в Дальнегорске — 60 мм (норма — 40), Молодежное — 50 мм (норма — 30).