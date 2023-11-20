Скончался известный кинорежиссер Хайрулла Жураев

Об этом сообщило Агентство по кинематографии, при этом не назвав причину смерти.
Хайрулла Джураев родился в 1945 году в Джизакской области. В 1970 году он окончил факультет журналистики ТашГУ. В 1971—1973 годах работал редактором Киностудии документальных и научно-популярных фильмов Узбекистана, в 1973—1975 годах — учился на Высших двухгодичных курсах сценаристов и режиссеров в Москве.
С 1976 года работал главным редактором Студии научно-популярных и документальных фильмов Узбекистана.
В годы независимости он возглавлял Национальную кинокомпанию, работал в администрации президента, в том числе госсоветником, а также занимал пост министра культуры.
Его работы: документальные фильмы «Хамид Алимджан» — автор сценария, «На границе» — автор сценария и режиссер, «Большая стройка Бухары» — автор сценария, «Семья Ахтамовых» — режиссер, «Найти себя» — режиссер, «Высота Абдуллаева», «Абдуманнон Умаров» — автор сценария и режиссер, «Великий Октябрь» — режиссер, телевизионные «Атлас» — автор сценария, «Уста Мумии» — автор сценария.
За фильм «Семья Ахтамовых» (1975) награжден призом и дипломом Союза кинематографистов Узбекистана, фильму «Высота Абдуллаева» (1976) присуждена первая премия V республиканского фестиваля документальных и телевизионных фильмов.
Редакция Podrobno.uz выражает соболезнования семье и близким Хайруллы Жураева.