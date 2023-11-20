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07:00 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

Скончался известный кинорежиссер Хайрулла Жураев

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Накануне в возрасте 78 лет скончался член Творческого союза кинематографистов Узбекистана, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Хайрулла Джураев, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Об этом сообщило Агентство по кинематографии, при этом не назвав причину смерти.

Хайрулла Джураев родился в 1945 году в Джизакской области. В 1970 году он окончил факультет журналистики ТашГУ. В 1971—1973 годах работал редактором Киностудии документальных и научно-популярных фильмов Узбекистана, в 1973—1975 годах — учился на Высших двухгодичных курсах сценаристов и режиссеров в Москве.

С 1976 года работал главным редактором Студии научно-популярных и документальных фильмов Узбекистана.

В годы независимости он возглавлял Национальную кинокомпанию, работал в администрации президента, в том числе госсоветником, а также занимал пост министра культуры.

Его работы: документальные фильмы «Хамид Алимджан» — автор сценария, «На границе» — автор сценария и режиссер, «Большая стройка Бухары» — автор сценария, «Семья Ахтамовых» — режиссер, «Найти себя» — режиссер, «Высота Абдуллаева», «Абдуманнон Умаров» — автор сценария и режиссер, «Великий Октябрь» — режиссер, телевизионные «Атлас» — автор сценария, «Уста Мумии» — автор сценария.

За фильм «Семья Ахтамовых» (1975) награжден призом и дипломом Союза кинематографистов Узбекистана, фильму «Высота Абдуллаева» (1976) присуждена первая премия V республиканского фестиваля документальных и телевизионных фильмов.

Редакция Podrobno.uz выражает соболезнования семье и близким Хайруллы Жураева.

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 Скончался известный кинорежиссер Хайрулла Жураев
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