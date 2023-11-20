Электроснабжение восстановлено почти во всех селах Приморья после непогоды

Как уточняет пресс-служба министерства ГО и ЧС Приморского края, в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории двух муниципальных образований — это Тернейский и Ханкайский округа — ситуация продолжает оставаться сложной. Без электроснабжения остаются некоторые населенные пункты, задействованы дизельные генераторы. Восстановить его планируется в течение дня.
«Многое удалось сделать: там, где были отключения — они все восстановлены. В городе Владивостоке были некоторые отключения в течение вечера, до 12 ночи они были устранены. Сегодня остались проблемные вопросы в Тернейском муниципальном округе. Электроснабжение в Дальнереченском районе восстановлено, в Красноармейском округе есть нарушения электроснабжения», — отметил глава региона в начале совещания.
В результате подъема уровня воды в Тернейском округе восстановлен проезд к восьми населенным пунктам для большегрузного транспорта. Это Амгу, Усть-Соболевка, Светлая, Самарга, Агзу, Единка, Максимовка и Перетычиха. Проезд отсутствует к селу Малая Кема.