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07:36 (мск), источник: НИА Владивосток

Электроснабжение восстановлено почти во всех селах Приморья после непогоды

В Приморье продолжается ликвидация последствий непогоды. Дороги очищают от снега и льда, электроснабжение восстановлено почти во всех населенных пунктах края. Все работы находятся на личном контроле Губернатора Олега Кожемяко.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Как уточняет пресс-служба министерства ГО и ЧС Приморского края, в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории двух муниципальных образований — это Тернейский и Ханкайский округа — ситуация продолжает оставаться сложной. Без электроснабжения остаются некоторые населенные пункты, задействованы дизельные генераторы. Восстановить его планируется в течение дня.

«Многое удалось сделать: там, где были отключения — они все восстановлены. В городе Владивостоке были некоторые отключения в течение вечера, до 12 ночи они были устранены. Сегодня остались проблемные вопросы в Тернейском муниципальном округе. Электроснабжение в Дальнереченском районе восстановлено, в Красноармейском округе есть нарушения электроснабжения», — отметил глава региона в начале совещания.

В результате подъема уровня воды в Тернейском округе восстановлен проезд к восьми населенным пунктам для большегрузного транспорта. Это Амгу, Усть-Соболевка, Светлая, Самарга, Агзу, Единка, Максимовка и Перетычиха. Проезд отсутствует к селу Малая Кема.

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