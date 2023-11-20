Снег и гололедица ожидаются в Беларуси в понедельник

МИНСК, 20 ноя — Sputnik. В понедельник на отдельных участках дорог Беларуси ожидается гололедица, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями. Местами, а днем по юго-западу страны во многих районах пройдут осадки в виде снега, мокрого снега, днем с дождем. Также ожидается слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет юго-восточный, восточный 3−8 м/с. Дневная температура воздуха будет колебаться от −5 до +1°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что гололедица затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и повышает риск травматизма населения.