Главное
Палестино-израильский конфликт
07:30 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Снег и гололедица ожидаются в Беларуси в понедельник

Гололедица затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и повышает риск травматизма населения.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +3° 0 м/с 70% 760 мм рт. ст. +9°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 ноя — Sputnik. В понедельник на отдельных участках дорог Беларуси ожидается гололедица, сообщили в Белгидромете.

По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями. Местами, а днем по юго-западу страны во многих районах пройдут осадки в виде снега, мокрого снега, днем с дождем. Также ожидается слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет юго-восточный, восточный 3−8 м/с. Дневная температура воздуха будет колебаться от −5 до +1°С.

В МЧС в свою очередь предупреждают, что гололедица затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и повышает риск травматизма населения.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Это был ад: вернувшиеся из Газы белорусы рассказали о том, что пережили
Лукашенко в Гомеле подарили гранатомет и золотую карту Беларуси
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта