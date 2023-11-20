13:42 (мск), источник: МК.RU Волгоград
Волгоградский священник из раскола вернулся в РПЦ
Иеромонах Василиск, который раньше был признан раскольником, вернулся в РПЦ.
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Представители Волгоградской епархии сообщили, что 19 ноября перед началом Божественной литургии митрополит Феодор в соборе Александра Невского провел церемонию принятия иеромонаха Василиска из раскола обратно в Святую Церковь.
Митрополит публично подтвердил покаяние иеромонаха, возложил на него наперсный крест и благословил на сослужение Божественной литургии.