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13:42 (мск), источник: МК.RU Волгоград

Волгоградский священник из раскола вернулся в РПЦ

Иеромонах Василиск, который раньше был признан раскольником, вернулся в РПЦ.

Представители Волгоградской епархии сообщили, что 19 ноября перед началом Божественной литургии митрополит Феодор в соборе Александра Невского провел церемонию принятия иеромонаха Василиска из раскола обратно в Святую Церковь.

Митрополит публично подтвердил покаяние иеромонаха, возложил на него наперсный крест и благословил на сослужение Божественной литургии.

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