07:40 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В Беловском районе сорванной крышей от урагана убило сторожа
Следователи возбудили уголовно дело по факту гибели мужчины.
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Накануне около 11 утра в сорванной крышей из-за урагана убило сторожа в пнт. Новый городок Беловского округа. Следователи возбудили уголовное дело.
Из-за ветра сорвало крышу, которая упала на 66-летнего сторожа. Он скончался на месте. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.
Сильнейший ветер разбушевался вчера по всей Сибири. Мы писали, что в Новокузнецке на машину упал тополь, из-за чего погибло два человека, а на женщину у ТЦ «Сити Молл» упала рекламная вывеска. С множественными травмами пострадавшую готовят к очередной операции.