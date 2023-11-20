Зима в нацпарке «Зигальга» наступила за два часа

— Снимки в «Зигальге» были сделаны с разницей всего в пару часов, и за это время в национальный парк пришла зима. С сугробами и вполне зимним «минусом» на термометрах, — рассказали в Telegram-канале нацпарка. — Кстати, у подножия хребта, в посёлке Кордонном температура обычно на несколько градусов ниже, чем в Катав-Ивановске и даже в соседней Меседе.
А ещё об одном предстоящем подарке, гораздо более долгожданном, стало известно в сентябре. Глава Миндортранса Челябинской области Алексей Нечаев сообщил, что грунтовую дорогу Первуха — Меседа — Тюлюк, которая ведёт к национальному парку «Зигальга» и одной из самых популярных вершин Южного Урала — Иремелю — заасфальтируют. Работы планируется разделить на несколько этапов и начать в 2024 году.
В этом году, напомним, летний туристический сезон в «Зигальге» мог завершиться, даже не начавшись: 5 мая на территории национального парка вспыхнул пожар. Причиной, по предварительным данным, мог стать костёр, который оставили туристы-сплавщики, устроившие стоянку у границ особо охраняемой природной территории. Огонь потушили только через шесть дней, с ним боролись более ста человек.
В новогодние каникулы гости «Зигальги» могут отправиться не только дальние походы на вершину Поперечной, но и пройти по 4-километровой тропе «По предгорьям Зигальги», чтобы поближе познакомиться с природой этого восхитительного уголка Южного Урала.