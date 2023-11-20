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09:17 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане похолодает до −17 градусов

Новая неделя в Татарстане начнется с серьезного похолодания, метелей и гололедицы. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +5° 3 м/с 69% 764 мм рт. ст. +9°
Источник: ИА Татар-информ

Погода будет облачной. Ночью осадки маловероятны, однако днем и вечером ожидаются снег и метель с ухудшением видимости до 1−2 км. Также днем прогнозируется порывистый ветер до 14 м/с.

В ночные часы столбики термометров покажут от 8 до 13 градусов ниже нуля, а при прояснениях могут упасть до −17. Днем ожидается от −2 до −7 градусов.

Также синоптики предупреждают о гололедице.

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