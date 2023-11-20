09:26 (мск), источник: Комсомольская правда
Алина Гараева из Татарстана стала вице-мисс Планета
Финал конкурса прошел в Камбодже.
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Титул вице-мисс на конкурсе Miss Planet International (Мисс Планета) завоевала 27-летняя Алина Гараева из Татарстана. Финал состоялся в Камбодже. Победительницей признана участница из Таиланда.
На счету Алины Гараевой победы в таких конкурсах, как «Краса Татарстана» и Miss Planet Russia.
Ранее мы сообщали, что студентка из Альметьевска прошла в финал конкурса «Мисс Россия».