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09:26 (мск), источник: Комсомольская правда

Алина Гараева из Татарстана стала вице-мисс Планета

Финал конкурса прошел в Камбодже.

Источник: Комсомольская правда

Титул вице-мисс на конкурсе Miss Planet International (Мисс Планета) завоевала 27-летняя Алина Гараева из Татарстана. Финал состоялся в Камбодже. Победительницей признана участница из Таиланда.

На счету Алины Гараевой победы в таких конкурсах, как «Краса Татарстана» и Miss Planet Russia.

Ранее мы сообщали, что студентка из Альметьевска прошла в финал конкурса «Мисс Россия».

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