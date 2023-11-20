09:28 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону
Донской митрополит Меркурий рассказал, кому не нужно жертвовать деньги
Он также призвал не хвастаться благотворительностью.
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Донской митрополит Меркурий призвал жителей Ростова-на-Дону быть осознанными в своих пожертвованиях. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Дон-24».
Он обратил внимание на проблему мошенников, которые порой появляются недалеко от храмов, и побирающихся у людей. По его словам, средства, которые жертвуют бездомным или инвалидам, не всегда используются на благие цели.
Ростовчан он призвал выбирать, кому они помогают и следить за тем, чтобы щедрость не была использована неверно. Он также призвал не хвастаться благотворительностью. При этом РПЦ, как общественная организация, имеет право публично сообщать о своих пожертвованиях.