09:21 (мск), источник: Om1.ru
В Омской области из-за снегопада ввели режим повышенной готовности
Без света остаются порядка 80 населённых пунктов.
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В Омске прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Поводом стали последствия масштабного снегопада, накрывшего регион в субботу вечером.
Как рассказал в своём телеграм-канале Виталий Хоценко, из-за непогоды без света остались жители почти 300 населённых пунктов, в 17 районах возникли проблемы со связью. За вчерашний день аварийные бригады энергетиков, работающие круглосуточно, смогли восстановить электроснабжение в 200 населённых пунктах, однако порядка 80 ещё остаются без света.
Губернатор поручил региональному Минцифры оперативно отрабатывать поступающие от омичей жалобы на отсутствие связи. Кроме того, по итогам заседания комиссия ввела в регионе режим повышенной готовности.