08:15 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Всё натуральное. «Краса России» о секретах красоты и хейте после конкурса
Екатерина Романова из Новокузнецка получила главную корону первой красавицы России.
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Екатерина Романова из Новокузнецка получила главную корону первой красавицы России. Финальное шоу прошло в Сочи 15 ноября. Она участвует в конкурсе красоты первый раз. И уже такой успех. О конкурсе, соперницах и обрушившемся хейте она рассказала «АиФ в Кузбассе».
Сложнее всего вставать в 7 утра.
Инна Сергеева, kuzbass.aif.ru: Екатерина, как стали участницей конкурса «Краса России»? Что было самым сложным для вас? А интересным?
Екатерина Романова: Про этот конкурс я знала давно, но участвовать не планировала. Хотя с детства была такая мечта. Мне написал в социальный сети один из организаторов конкурса и предложил поучаствовать и проявить себя. Видимо, давно наблюдали за мной. Для меня это было очень неожиданно и приятно. Я согласилась. Для конкурса «Мисс Россия» я не подошла по росту. Там участвуют девушки с ростом от 172 см. А у меня 170 см. А здесь таких критериев нет.
В Сочи мы прилетели 2 ноября. Сначала нас было 52 участницы. Потом жюри отобрали 20 конкурсанток. В таком составе мы и боролись за главные титулы конкурса. Для меня самым сложным были ранние подъёмы, потому что я люблю поспать подольше. Мы вставали в 7 утра, через полчаса шли на зарядку. Затем завтрак и репетиции. Они длились с утра до вечера. Такой темп тоже мне дался нелегко. А ещё непросто было находиться под постоянным вниманием членов жюри. Они все две недели были рядом: ходили на репетиции, с каждой из нас провели интервью — задавали множество разных вопросов, чтобы понять, что мы из себя представляем как личности. Оценивали, как мы себя ведём, как готовимся к финальному выступлению, в конце концов, как общаемся с другими участницами конкурса.
Одно из самых интересных заданий — это дефиле в национальном костюме. Мы должны были сами придумать костюм со смыслом, чтобы он ассоциировался с регионом, который ты представляешь. Считаю, что у меня был очень необычный — большие чёрные крылья как символ главного достояний Кузбасса — угля. И серебряного цвета корсет — это сталь, производством которой тоже славится наш регион.
— Как думаете, почему стали лучшей? И что почувствовали, когда вас объявили победительницей?
— Я думаю, здесь несколько факторов. Недостаточно быть просто красивой. Во-первых, в своей победе я была уверена с самого начала. Я ехала именно побеждать. Во-вторых, я хорошо танцую. Танцами занимаюсь с трех лет. И это мне очень помогло, потому что на конкурсе нужно было много танцевать. Я умею хорошо себя преподнести. Это тоже очень важно. И, самое главное, — обязательно должен быть внутренний стержень, когда ты способен брать под контроль всё, что происходит.
Когда объявляли победительниц, конечно, было волнение. На конкурсе мы подружились с одной из участниц — Екатериной Соколовой. Она представляла Санкт-Петербург. И на сцену вышли с ней вместе. Я искренне желала ей победы. Но когда её объявили вице-мисс, поняла, то победительницей стала я. В тот момент испытала смешанные чувства — и грусть за подругу, и радость за себя одновременно. Потом гордость и счастье! Когда выходила за короной, у меня текли слезы. На самом деле на конкурсе было много достойных и талантливых девушек. Но в этот раз удача улыбнулась именно мне.
Без пластики, но с хейтом.
— На таких конкурсах сложно стать подругами. А какая атмосфера была у вас? И как изменилась ваша жизнь после победы в конкурсе?
— Да, действительно, такие конкурсы обрастают неприятными подробностями. Но недобросовестные издания порой публикуют непроверенные факты. Например, о том, что у нас были драки, а одной участнице специально испортили платье. Я ничего такого не могу сказать. Кофе пролили совершенно случайно — эта ситуация произошла при мне. Наверняка это результат волнений, суеты. Да, каждая хочет победить, да, были косые взгляды, да, на сцене каждый стремится занять первую линию, но до драки, оскорблений не доходило.
После победы появилось колоссальное количество хейта в мою сторону. Люди пишут, что я сделала себе пластические операции, у меня ненастоящие нос, щёки, зубы. Конечно, всё это неприятно. У меня всё натуральное. Много пишут о том, что я протеже кого-то, заплатила деньги, чтобы выиграть и в этом духе. Всё это неправда. Важно верить в себя, уметь показывать свои таланты и ходить на кастинги. Желаю каждой девушке попробовать себя в таком конкурсе. Вместе с тем приходит много поздравлений, в том числе и от бывших одноклассников и одногруппников, знакомых. Люди пишут, как здорово, что они со мной знакомы. Это очень и очень приятно.
— Расскажите о себе. Чем вы занимаетесь? Нашим читательницам будет очень интересно узнать, как вы следите за своей фигурой?
— Родилась в Новокузнецке. Я выпускница лицея № 84. Затем поступила в Российский государственный социальный университет на факультет режиссуры массовых мероприятий, который находится в Москве. После окончания вуза переехала жить в Санкт-Петербург. У меня два любимых занятия. Я модель — работаю на себя. И параллельно снимаюсь в фильмах. С детства мечтала стать актрисой. Сейчас у меня главная роль в картине Николая Кудряшова «Спарта-2», который выйдет на экраны в следящем году. Не могу сказать, что для меня всё это работа — нет, это удовольствие. Мне нравится то, что я делаю.
За фигурой, конечно же, слежу. Во-первых, занимаюсь спортом и танцами. Три раза в неделю хожу в спортзал. Во-вторых, уделяю внимание правильному питанию. Ограничиваю себя в сладком и выпечке. Хотя я очень люблю круассаны и иногда себя балую! Предпочитаю мясо — говядину и курицу. Также на моём столе много овощей. Нравится мне смузи. Люблю очень авокадо и советую его есть каждой женщине — в нём много полезных жиров.
— Теперь вы поедете на конкурс «Мисс Земля». Как будете готовиться?
— Конкурс серьёзный. Здесь уже будут выступать девушки со всего мира. Он пройдёт в следующем году. Сначала посмотрю выступление нашей участницы в этом году Дарьи Луконькиной, как она будет представлять Россию на этом конкурсе, как вообще проходит это мероприятие. А потом составлю свой план действий. Пока точно знаю, что буду работать над своей фигурой и уделю больше времени английскому языку. Я его пока знаю не в совершенстве. Поскольку конкурс ещё и экологический, нужно заранее продумать проблемы, о которых я буду говорить. И, несомненно, поеду на мероприятие точно с таким же настроем — только победить!