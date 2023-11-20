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09:03 (мск), источник: Нижегородская правда

Снег и похолодание до ‑10 градусов: стала известна погода на новую неделю

Среда станет самым холодным днем недели.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +3° 0 м/с 70% 761 мм рт. ст. +9°
Источник: Нижегородская правда

Похолодание до −10 градусов ожидается в Нижнем Новгороде на новой неделе, с 20 по 24 ноября. такой прогноз приводит «Яндекс Погода».

В понедельник, 20 ноября, в городе пройдет небольшой снег. Температура днем составит −7 градусов, вечером −8…-7.

Во вторник, 21 ноября, весь день так же будет идти снегопад. В среднем температура достигнет −6 градусов.

Среда, 22 ноября, станет самым холодным днем недели. Температура днем понизится до −10…-9 градусов, к вечеру — до −11…-10 градусов. Весь день будет идти снег.

В четверг, 23 ноября, в течение дня столбики термометров будут держаться на уровне −8 градусов. Ожидается небольшой снег.

В пятницу, 24 ноября, температура днем составит −8…-7 градусов, вечером −8 градусов. В конце рабочего дня пройдет сильный снегопад.

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