09:03 (мск), источник: Нижегородская правда
Снег и похолодание до ‑10 градусов: стала известна погода на новую неделю
Среда станет самым холодным днем недели.
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Похолодание до −10 градусов ожидается в Нижнем Новгороде на новой неделе, с 20 по 24 ноября. такой прогноз приводит «Яндекс Погода».
В понедельник, 20 ноября, в городе пройдет небольшой снег. Температура днем составит −7 градусов, вечером −8…-7.
Во вторник, 21 ноября, весь день так же будет идти снегопад. В среднем температура достигнет −6 градусов.
Среда, 22 ноября, станет самым холодным днем недели. Температура днем понизится до −10…-9 градусов, к вечеру — до −11…-10 градусов. Весь день будет идти снег.
В четверг, 23 ноября, в течение дня столбики термометров будут держаться на уровне −8 градусов. Ожидается небольшой снег.
В пятницу, 24 ноября, температура днем составит −8…-7 градусов, вечером −8 градусов. В конце рабочего дня пройдет сильный снегопад.