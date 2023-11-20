08:52 (мск), источник: АиФ Пермь
На неделе в Прикамье ожидаются морозы до −25 градусов и обильные снегопады
Будет воздействовать Каспийский циклон.
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Морозы и снегопады ожидаются на неделе в Прикамье на неделе
Как рассказали метеорологи, характер погоды в ближайшую неделю будет неустойчивым, с обильными осадками. Со вторника по четверг пройдут обильные снегопады, в среду может пойти переохлаждённый дождь.
Как рассказали в ГИС Центре ПГНИУ, погоду на неделе будет определять циклоническая деятельность. Так, во вторник-среду Прикамье окажется под влиянием Каспийского циклона. С этим будут связаны обильные осадки (до половины и более месячной нормы), и самые сильные за много лет гололёдные явления.
В тылу циклона ожидается арктическое вторжение с северо-востока. На Урал попадёт выхоложенная воздушная масса. Это обусловит сильные морозы (до −20… −25˚) в ночь на субботу. А в самом конце недели ожидается потепление и сильный снегопад.
В понедельник под влиянием гребня антициклона, определявшего погоды в выходные дни, будет умеренно морозно, без осадков. Ветер будет слабым. Температура воздуха днём составит −4… −9˚ по краю и −6… −8˚ в Перми.
Утром во вторник ожидается обильный снегопад при умеренном восточном ветре. Температура воздуха в крае будет держаться −5˚. А на севере региона похолодает до −12… −14˚.
В ночь на среду с юга будет подходить очередной тёплый фронт, связанный с каспийским циклоном. Он принесёт тропический воздух из средней Азии. Однако, по словам метеорологов, в приземном слое с восточным ветром будет поступать холод. Во время прохождения фронта возможно прохождение переохлаждённого дождя. Температура воздуха останется ниже 0˚ по всей территории края (на севере и на востоке до −10˚). На западной границе края выпадет большая часть осадков. В Перми днём ожидается снег.
Снегопад продлится до вечера четверга. В четверг снегопад ожидается по всей территории края, во многих районах он может быть сильным. В течение суток в четверг похолодает до −10… −12˚.
В ночь на пятницу ожидается приход арктического воздуха. В крае похолодает до — 18 градусов, в Перми до — 15. Осадки прекратятся. А пик похолодания ожидается в ночь на субботу. В это время стихнет ветер и температура воздуха может опуститься до −20… −25˚, а на востоке края может бытьт ещё холоднее. «Впрочем, такое похолодание (самое сильное в ноябре с 2019 года) может и не состояться, если не будет прояснения», — отмечают метеорологи.