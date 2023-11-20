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09:27 (мск), источник: Комсомольская правда

Улицу Коммуны продлят от Химиков до проспекта Маршала Блюхера в Петербурге

Работы пройдут до 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге станет длиннее улица Коммуны. Сейчас ее протяженность составляет около 4,5 километра, но вскоре его планируют продлить. Завершить эти работы собираются к октябрю 2025 года. Об этом накануне сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службы администрации Красногвардейского района.

— Улицу продлят от Химиков до Маршала Блюхера. Строительные работы уже стартовали. Отмечается, что трасса станет четырехполосной с боковыми проездами, — пишет издание.

По проекту, основной поток автомобилей на юге выйдет не на плотину, а поедет по улице Химиков.

В дальнейшем специалисты планируют проложить следующий участок, который протянется от проспекта Блюхера до железной дороги, которая ведет во Всеволожск. Западную проезжую часть расширят, а восточную — отдадут под парковку.

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