08:25 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Краса России из Новокузнецка: после конкурса на меня обрушилась волна хейта
Победительница конкурса красоты из Новокузнецка рассказала, что победа далась ей нелегко.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Екатерина Романова из Новокузнецка получила главную корону первой красавицы России и стала «Красой России-2023». Девушка рассказала «АиФ в Кузбассе», что после конкурса на неё обрушилась волна хейта, а также поделилась секретами красоты.
«После победы появилось колоссальное количество хейта в мою сторону. Люди пишут, что я сделала себе пластические операции, у меня ненастоящие нос, щёки, зубы. Конечно, всё это неприятно. У меня всё натуральное. Много пишут о том, что я протеже кого-то, заплатила деньги, чтобы выиграть и в этом духе. Всё это неправда», — говорит Екатерина.
Однако вместе с негативом новокузнечанке приходило и много поздравлений: от бывших одноклассников и одногруппников, знакомых.
Екатерина Романова — выпускница новокузнецкого лицея № 84. Она окончила Российский государственный социальный университет на факультете режиссуры массовых мероприятий. Живёт в Санкт-Петербурге.