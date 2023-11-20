09:32 (мск), источник: АиФ Волгоград
Тренер Карпин рассказал о впечатлениях от посещения Мамаева кургана
Сборная России по футболу побывала на Мамаевом кургане в Волгограде.
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В день 81-й годовщины начала контрнаступления советских войск под Сталинградом сборная России по футболу побывала на Мамаевом кургане в Волгограде. Спортсмены возложили цветы к Вечному огню в Зале Воинской Славы.
Тренер сборной Валерий Карпин на пресс-конференции не стал скрывать, что впечатление от посещения было до дрожи в теле. Он рассказал на пресс-конференции, что его прадедушка, прабабушка, бабушка воевали.
Когда стоишь у Вечного огня и смотришь на все эти фамилии в списках — хотя понятно, что не все поместились, — испытываешь уважение, дрожь. Столько людей погибло в той войне.
Очередную 81-ю годовщину начала контрнаступления под Сталинградом в Волгограде отметили 19 ноября. А 20 ноября в городе-герое состоится матч между сборными Россия — Куба.