09:26 (мск), источник: Комсомольская правда
Антициклон принесет слабый снег в Петербург 20 ноября
В городе будет облачная погода с прояснениями.
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В Петербурге продолжается зима. На погоду в понедельник, 20 ноября, повлияет антициклон, ведь город находится на его западной периферии. Об этом в своем телеграм-канале рассказал главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
— В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет слабый снег, — говорится в сообщении синоптика.
Температура воздуха в Петербурге составит от трех до пяти градусов со знаком минус. В Ленобласти будет еще холоднее, столбики термометров опустятся до минус семи градусов. Скорость восточного ветра не превысит шести метров в секунду, а атмосферное давление окажется выше нормы.
Во вторник, 21 ноября, осадков не предвидится, а температура воздуха составит от минус четырех до минус шести градусов.