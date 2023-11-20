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09:26 (мск), источник: Комсомольская правда

Антициклон принесет слабый снег в Петербург 20 ноября

В городе будет облачная погода с прояснениями.

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Источник: Комсомольская правда

В Петербурге продолжается зима. На погоду в понедельник, 20 ноября, повлияет антициклон, ведь город находится на его западной периферии. Об этом в своем телеграм-канале рассказал главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

— В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет слабый снег, — говорится в сообщении синоптика.

Температура воздуха в Петербурге составит от трех до пяти градусов со знаком минус. В Ленобласти будет еще холоднее, столбики термометров опустятся до минус семи градусов. Скорость восточного ветра не превысит шести метров в секунду, а атмосферное давление окажется выше нормы.

Во вторник, 21 ноября, осадков не предвидится, а температура воздуха составит от минус четырех до минус шести градусов.

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