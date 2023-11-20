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08:57 (мск), источник: Комсомольская правда

Воронеж замер в 10-балльных пробках

Московский проспект в сторону центра парализован.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +3° 0 м/с 70% 761 мм рт. ст. +9°

Снегопад, начавшийся ночью с воскресенья на понедельник, ожидаемо привел к пробкам. Сервис Яндекс. Карты фиксирует 10 баллов. Московский проспект парализован: движение стоит в сторону центра города от Гринпарка до Заставы. Невозможно проехать по Шишкова, бульвару Победы, улице 45 Стрелковой дивизии.

В заторах Матросова и 20-летия Октября, пробки на проспекте Революции, Коммунаров, у ЮВЖД. Сложная обстановка на Брусилва, Остужевском кольце, на Ленинском проспекте.

Воронежцы пишут в соцсетях, что «автобусы сейчас лопнут» и «надо было выезжать в 6 утра на работу».

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