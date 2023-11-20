08:57 (мск), источник: Комсомольская правда
Воронеж замер в 10-балльных пробках
Московский проспект в сторону центра парализован.
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Снегопад, начавшийся ночью с воскресенья на понедельник, ожидаемо привел к пробкам. Сервис Яндекс. Карты фиксирует 10 баллов. Московский проспект парализован: движение стоит в сторону центра города от Гринпарка до Заставы. Невозможно проехать по Шишкова, бульвару Победы, улице 45 Стрелковой дивизии.
В заторах Матросова и 20-летия Октября, пробки на проспекте Революции, Коммунаров, у ЮВЖД. Сложная обстановка на Брусилва, Остужевском кольце, на Ленинском проспекте.
Воронежцы пишут в соцсетях, что «автобусы сейчас лопнут» и «надо было выезжать в 6 утра на работу».