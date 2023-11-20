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10:05 (мск), источник: AmurMedia.ru

Платный возврат товара на Wildberries требуют отменить

В Госдуме назвали платный возврат на WB коммерческой «придумкой».

Источник: AmurMedia

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал отменить платный возврат товара на маркетплейсе Wildberries (WB). По его словам, интернет-магазины не должны заниматься «придумкой» механизмов по сбору денег от покупателей.

По мнению парламентария, многие маркетплейсы пытались ввести платный сбор средств от возврата товаров. После проверки Генпрокуратуры их «придумки» были сведены на нет, однако интернет-магазину Wildberries это все же удалось, возмутился Миронов. Парламентарий считает, что это правило все равно, что платная примерка или просмотр товара в случае, когда он покупателю не подходит.

«С какого-то перепуга покупатели должны платить за отказ от товара, который по каким-то причинам не подошел или вообще оказался ненадлежащего качества. <…> По сути, люди должны платить за то, чтобы увидеть или примерить товар», — заключил депутат в своем телеграм-канале (18+).

Миронов напомнил, что в июле СРЗП вносила в Думу проект об отмене платного возврата товара. Согласно инициативе, любые платные поборы с граждан должны быть исключены. Парламентарий также призвал разработать единое законодательство в этой сфере, которое бы окончательно закрепило право россиян на бесплатный отказ от вещи.

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