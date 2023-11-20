10:05 (мск), источник: AmurMedia.ru
Платный возврат товара на Wildberries требуют отменить
В Госдуме назвали платный возврат на WB коммерческой «придумкой».
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Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал отменить платный возврат товара на маркетплейсе Wildberries (WB). По его словам, интернет-магазины не должны заниматься «придумкой» механизмов по сбору денег от покупателей.
«С какого-то перепуга покупатели должны платить за отказ от товара, который по каким-то причинам не подошел или вообще оказался ненадлежащего качества. <…> По сути, люди должны платить за то, чтобы увидеть или примерить товар», — заключил депутат в своем телеграм-канале (18+).
Миронов напомнил, что в июле СРЗП вносила в Думу проект об отмене платного возврата товара. Согласно инициативе, любые платные поборы с граждан должны быть исключены. Парламентарий также призвал разработать единое законодательство в этой сфере, которое бы окончательно закрепило право россиян на бесплатный отказ от вещи.