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11:47 (мск), источник: m24.ru

Более 200 пар поженились во Дворце бракосочетания на ВДНХ

Более 200 пар поженились во Дворце бракосочетания на ВДНХ, который недавно открылся после ремонта. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления ЗАГС Москвы.

Источник: Reuters

Дворец располагается в павильоне, построенном в 1930-х годах. После обновления заметно преобразились его интерьеры.

«Торжественная часть дворца выполнена в спокойных бежевых оттенках с яркими элементами в голубых и синих тонах», — отметила начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

При организации работ перед специалистами стояла задача сохранить старинные элементы в современном дизайне. Ремонт проводился с учетом безостановочной работы дворца.

До этого стало известно, что большинство москвичей планируют свадьбу на 24 апреля 2024 года. На эту дату было подано более 200 заявлений. Второй по популярности стала дата 24 августа. В этот день пожениться планируют свыше 120 пар.

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