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09:34 (мск), источник: Нижегородская правда

Нижегородская девятиклассница поразила всех своим голосом в телешоу «Перепой звезду»

Школьница спела на одной сцене вместе с исполнительницей, известной как Миа Бойка.

Источник: кадр видео

Школьница из Дзержинского округа Лиза Бурлакова вышла в финал телевизионного конкурса «Перепой звезду». Выступление юной нижегородки показали в эфире Первого канала 19 ноября.

Лиза живет в поселке Решетиха и учится в школе № 17 Дзержинска. В свободное время подрабатывает на почте и помогает своей семье.

Как рассказала сама школьница, любовь к музыке ей привила бабушка, когда впервые привела в местный Дом культуры на уроки по вокалу. С тех пор девочка не бросает пение.

Лиза поучаствовала в телешоу «Перепой звезду» и спела на одной сцене вместе с известной исполнительницей Миа Бойка. Своим мощным голосом и талантом девочка смогла поразить жюри, которые единогласно проголосовали за нее.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Тебе прямой путь на сцену! Чудесно, чудесно, расчудесная!» — отметила телеведущая Лариса Гузеева, комментируя выступление Лизы.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 16-летний Федор Шпагин из Арзамаса спел в полуфинале шоу «Ну-ка, все вместе!».

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