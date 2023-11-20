09:34 (мск), источник: Нижегородская правда
Нижегородская девятиклассница поразила всех своим голосом в телешоу «Перепой звезду»
Школьница спела на одной сцене вместе с исполнительницей, известной как Миа Бойка.
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Школьница из Дзержинского округа Лиза Бурлакова вышла в финал телевизионного конкурса «Перепой звезду». Выступление юной нижегородки показали в эфире Первого канала 19 ноября.
Лиза живет в поселке Решетиха и учится в школе № 17 Дзержинска. В свободное время подрабатывает на почте и помогает своей семье.
Как рассказала сама школьница, любовь к музыке ей привила бабушка, когда впервые привела в местный Дом культуры на уроки по вокалу. С тех пор девочка не бросает пение.
Лиза поучаствовала в телешоу «Перепой звезду» и спела на одной сцене вместе с известной исполнительницей Миа Бойка. Своим мощным голосом и талантом девочка смогла поразить жюри, которые единогласно проголосовали за нее.
«Тебе прямой путь на сцену! Чудесно, чудесно, расчудесная!» — отметила телеведущая Лариса Гузеева, комментируя выступление Лизы.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 16-летний Федор Шпагин из Арзамаса спел в полуфинале шоу «Ну-ка, все вместе!».