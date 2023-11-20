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09:36 (мск), источник: Don24.ru

Эксперт рассказал, как стать неинтересным для мошенников

Ростовская область, 20 ноября 2023. DON24.RU. Обезопасить себя от действий телефонных мошенников можно несколькими способами: не отвечать на звонки, установить пин-код на сим-карту и записывать разговор.

Источник: Don24.ru

Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на эксперта по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталия Фомина.

«Воспользуйтесь приложением для распознавания входящих вызовов. Не берите трубку, если номер отметился как спам или вредоносный. Если вы все же ответили на звонок и услышали нечто подозрительное, лучше немедленно закончить разговор. Не стоит перезванивать на номера такого рода и проявлять любопытство — номера “молчунов” с большей вероятностью удалят из базы», — приводит источник слова эксперта.

Также он посоветовал в случае разговора с мошенником предупредить его, что разговор записывается. Скорее всего злоумышленник быстро закончит разговор.

Также эксперт рекомендовал установить пин-код на сим-карту. Это обезопасит владельца при потере телефона — номер станет гораздо сложнее использовать. Также стоит обратиться в ближайший офис мобильного оператора и запретить восстановление сим-карты по доверенности.

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