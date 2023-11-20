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09:38 (мск), источник: Комсомольская правда

Жителям Самарской области напомнили об осторожности в метель, снегопад и гололед

В Самарской области ожидается непогода со снежными заносами на дорогах и сильным ветром 20 ноября.

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Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 20 ноября, днем в Самарской области ожидаются сильный мокрый снег, усиление восточного ветра с порывами 15−20 м/с, метель при видимости 1−2 километра. Спасатели и полицейские напомнили жителям региона о правилах безопасности.

В связи с непогодой в регионе объявлен желтый уровень опасности.

Также прогнозируются гололед, налипание мокрого снега, а на дорогах возможны снежные заносы.

Рекомендуется в такую погоду быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим, боковой интервал и увеличить дистанцию.

Лучше избегать внезапных маневров, в том числе обгонов, перестроений, опережений. А в условиях снежных заносов ограничьте по возможности надо воздержаться от поездок. При усилении ветра также не стоит выходить из зданий. Если сильный ветер застал на улице, нужно укрыться в подземных переходах или подъездах.

Нельзя прятаться от ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями, под линией электропередач. Машину в непогоду лучше поставить в гараж, или же вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

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