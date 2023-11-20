Главное
Спецоперация на Украине
14:30 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz

За что авиапассажиров могут оштрафовать до 17 млн тенге

В авиакомпании Air Astana казахстанцам напомнили о безопасности полетов и необходимости соблюдать дисциплину на борту, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, авиакомпания обеспокоена увеличением нарушений правил поведения среди пассажиров:

  • в 2022 году в группе компаний Air Astana произошло 773 случаев нарушения правил поведения на борту, за 10 месяцев 2023 года — 716.

В авиакомпании уточнили, что инциденты происходят как на борту, так и в процессе регистрации на рейс.

«Наблюдается рост ложных сообщений о взрывных устройствах и иных запрещенных к полету предметов и веществ, в том числе в шуточной форме, приводящих к эвакуации пассажиров, задержкам и необоснованному вызову спецслужб. Такие действия создают угрозу авиационной безопасности и приводят к существенным материальным издержкам».

Air Astana

За подобные правонарушения предусмотрена уголовная ответственность по ст. 273 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») УК РК, из которой следует:

«Заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма — наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17 250 000. — Прим. ред.) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок».

Частые случаи недисциплинированного поведения, как уточнили в авиакомпании, включают словесные оскорбления, игнорирование инструкций, физическое насилие и ущерб имуществу, а также курение на борту.

«Согласно закону РК о воздушных перевозках, курение, а самолетах запрещено и карается административным штрафом в размере 50 МРП (172 500 тенге. — Прим. ред.)».

говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Air Astana 20 ноября 2023 года.

Авиакомпания призывает пассажиров безукоризненно соблюдать правила и инструкции на борту для безопасного и комфортного полета.

1 МРП = 3450 тенге.

 В Казахстане за сутки выявили 1125 случаев коронавируса
С чего начался визит Токаева в Алматы
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
штрафы