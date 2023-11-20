14:30 (мск), новости Казахстана, источник: Zakon.kz
За что авиапассажиров могут оштрафовать до 17 млн тенге
В авиакомпании Air Astana казахстанцам напомнили о безопасности полетов и необходимости соблюдать дисциплину на борту, сообщает Zakon.kz.
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Как отмечается, авиакомпания обеспокоена увеличением нарушений правил поведения среди пассажиров:
В авиакомпании уточнили, что инциденты происходят как на борту, так и в процессе регистрации на рейс.
«Наблюдается рост ложных сообщений о взрывных устройствах и иных запрещенных к полету предметов и веществ, в том числе в шуточной форме, приводящих к эвакуации пассажиров, задержкам и необоснованному вызову спецслужб. Такие действия создают угрозу авиационной безопасности и приводят к существенным материальным издержкам».
За подобные правонарушения предусмотрена уголовная ответственность по ст. 273 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») УК РК, из которой следует:
«Заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма — наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17 250 000. — Прим. ред.) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок».
Частые случаи недисциплинированного поведения, как уточнили в авиакомпании, включают словесные оскорбления, игнорирование инструкций, физическое насилие и ущерб имуществу, а также курение на борту.
«Согласно закону РК о воздушных перевозках, курение, а самолетах запрещено и карается административным штрафом в размере 50 МРП (172 500 тенге. — Прим. ред.)».
Авиакомпания призывает пассажиров безукоризненно соблюдать правила и инструкции на борту для безопасного и комфортного полета.
1 МРП = 3450 тенге.