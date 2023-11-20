10:36 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Ученые: зеленый чай служит профилактикой рака
Ученые назвали полезные свойстве зеленого чая.
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Ученые назвали полезные свойства зеленого чая, сказав, что его употребление может служить профилактикой рака. Исследование опубликовано в Journal of Medicinal Food.
Специалисты выяснили, что зеленый чай способствует сохранению остроты ума. Так, в одном из исследования доказали, что у добровольцев, которые каждый день принимали добавку L-теанина (она содержится в зеленом чае) было заметное улучшение когнитивных функций: логики, памяти и концентрации.
Установлено, что зеленый чай может снижать уровень сахара в крови. Это, в свою очередь, предотвращает или же минимизирует рис развития сахарного диабета. Также зеленый чай из-за содержания в нем катехинов, улучшает обмен веществ, что способствует сжиганию жира во время физнагрузок.
Говорится, что зеленый чай полезен для здоровья сердца и сосудов, а еще он способен повышать уровень так называемого хорошо холестерина. А это снижает риск сердечных приступов и инсультов примерно на 26%, а также снижает риск тромбозов. Ученые выяснили, что в тех, кто часто пьет зеленый час, снижен уровень тревожности.
Специалисты установили, что зеленый чай может снижать развитие онкозаболеваний из-за наличия полифенолов, которые и выступают в качестве профилактики для рака молочной железы, яичников, простаты, полости рта, колоректального рака и патологий печени.
Кроме того, зеленый чай позитивно влияет на состояние кожи. Все дело в том, что полифенолы защищают кожу от ультрафиолета и снижают риск меланомы, а также немеланомного рака. Кроме того, снижается вероятность высыпает. А еще улучшается состояние кожи в при розацеа.