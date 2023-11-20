09:44 (мск), источник: РИА "Воронеж"
Итоги недели. Что важного произошло в Воронежской области с 13 по 19 ноября
Самые значимые события региона — в одном материале.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Мы продолжаем подборку самых важных и интересных событий минувшей недели. О том, что случилось в Воронежской области с 13 по 19 ноября, — в одном материале.
Визит недели
В четверг, 16 ноября, в Воронеже состоялось выездное совещание секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева. Для участия в совещании в облцентр также приехали губернаторы ЦФО, руководство федеральных министерств и ведомств.
Главными темами для обсуждения стали повышение биологической безопасности в ЦФО и по всей стране, особый режим объектов, обеспечивающих работу транспорта, связи, коммуникаций и энергетической инфраструктуры.
В свете поиска дополнительных мер по обеспечению биологической безопасности в ЦФО на заседании обсудили недавний опыт Воронежской области по оперативной ликвидации очагов сибирской язвы и АЧС. Губернатор Александр Гусев сообщил, что в Воронежской области нет сибиреязвенных скотомогильников, а также усилен контроль за ликвидацией африканской чумы свиней.
Кроме того, в ходе своего визита Николай Патрушев вместе с Игорем Щеголевым и губернатором Александром Гусевым побывали в военном городке № 2 ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина», а также на Воронежском авиазаводе.
Помимо прочего, состоялась рабочая встреча секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева с полномочным представителем президента России в ЦФО Игорем Щеголевым и губернатором Александром Гусевым.
Анонс недели
В 2024 году Рождественский благотворительный вечер по сбору средств для одаренных воронежских детей пройдет на ВДНХ. Мероприятие состоится в день региона на выставке-форуме «Россия» 13 января. Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, как и в прошлом году, областные власти добавят из бюджета сумму, равную собранным средствам.
Форум недели
В пятницу, 17 ноября, в воронежском Дворце творчества детей и молодежи состоялся форум межсекторного взаимодействия «Общество в условиях СВО». В фойе дворца расположилась выставка от общественных организаций и благотворительных фондов, посвященная поддержке фронта, а в Большом зале прошло пленарное заседание на тему форума, на котором обсудили помощь участникам спецоперации и их семьям.
Поручение недели
Губернатор Александр Гусев до 15 декабря поручил выяснить, какие сложности по подключению газа есть у льготных категорий населения, особенно у членов семей участников СВО. Это необходимо, чтобы власти смогли вовремя подключиться к решению таких проблем.
Выбор недели
Стали известны итоги ежегодного конкурса «Лучшее муниципальное образование Воронежской области». В 2023 году в главной номинации победили Солонецкое сельское поселение Воробьевского района (в категории «Поселения с числом жителей свыше 3 тыс. человек»), Поповское сельское поселение Богучарского района («Поселения с числом жителей от 1,5 тыс. до 3 тыс. человек») и Щучинское сельское поселение Лискинского района («Поселения с числом жителей менее 1,5 тыс. человек»). Всего на участие в конкурсе поступило 216 заявок от 164 поселений региона.
Кроме того, были подведены итоги всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» 2023 года.
Нововведения недели
Президент России Владимир Путин подписал проект поправок в закон о выборах президента. Изменения затрагивают работу СМИ, процесс фото- и видеосъемки на участках, а также голосование в субъектах РФ, где введено военное положение, и за рубежом.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал постановление о создании в регионе единой базы сырья и ресурсов. Она будет представлять собой совокупность информации о природных и лесных ресурсах, а также сельскохозяйственном сырье региона в разрезе муниципальных районов и городских округов Воронежской области. База будет размещена на Инвестиционном портале Воронежской области.
Открытие недели
В воскресенье, 19 ноября, в селе Бабяково Новоусманского района компания «Босла» запустила завод по производству самоклеящихся материалов полного цикла. Максимальный объем выпуска продукции на новом производстве превысит 15 млн кв. м материалов в месяц. Это позволит обеспечить непрерывный процесс маркировки на стратегически важных предприятиях Черноземья и других регионов страны. Затраты на проект составили более 100 млн рублей, общая сумма инвестиций в производство превысила 200 млн рублей.
Разбор недели
С 2019 года в Воронежской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение» реализуется региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Корреспонденты РИА «Воронеж» побывали в неврологическом отделении для больных с нарушением мозгового кровообращения Воронежской областной больницы № 1 и узнали, как лечат пациентов с острыми инсультами и как происходит их реабилитация.
Голосование недели
На сайте Международной выставки-форума «Россия» стартовало голосование по выбору лучшей экспозиции, а также самых интересных павильонов в отдельных номинациях. Воронежцы могут проголосовать за стенд своего региона и помочь ему одержать победу в конкурсе.
Прямой эфир недели
В четверг, 16 ноября, министр труда и занятости населения Воронежской области Иван Яцких ответил на вопросы жителей региона в прямом эфире. Трансляция прошла в пабликах областного правительства. В частности, министр рассказал, что в Воронежской области зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы: на учете в службе занятости состоит чуть больше 6 тыс. человек. Кроме того, по словам Ивана Яцких, в течение пяти-семи лет самыми востребованными и перспективными специальностями в Воронежской области останутся рабочие, а также все те, кто связан с информационными и коммуникационными технологиями, программированием, с искусственным интеллектом и беспилотными системами.
Саммит недели
Во вторник, 14 ноября, в Воронеже состоялся саммит по устойчивому развитию территорий «Черноземье». Губернатор Александр Гусев принял участие в пленарной сессии «Вызовы территорий-2050», где рассказал о реализации ESG-повестки в Воронежской области. Участниками пленарной сессии также стали генеральный директор Национального ESG Андрей Шаронов и представители известных фирм, которые поделились практиками устойчивого развития. В рамках саммита также состоялась секция «ЭКГ-повестка и ответственное ведение бизнеса» (ЭКГ — экология, кадры, государство. — Прим. РИА «Воронеж»). Участники секции поделились опытом внедрения ESG в своей профессиональной деятельности.
Обсуждение недели
Во вторник, 14 ноября, в Малом зале регионального парламента состоялось «нулевое» чтение проектов бюджета региона и бюджета территориального фонда медстрахования на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов. По словам председателя Воронежской областной думы Владимира Нетесова, документ максимально сбалансирован и выверен. При этом продолжаются консультации депутатского корпуса по вопросу включения в проект бюджета на среднесрочную перспективу новых пунктов для реализации.
Назначение недели
Главным федеральным инспектором по Воронежской области стал Сергей Петряшов. Последние три года Сергей Петряшов занимал должность замначальника ГУ МВД России по Воронежской области — начальника главного следственного управления. Кроме того, губернатор Александр Гусев подписал указ о назначении Марии Зацепиной на высшую должность государственной гражданской службы Воронежской области руководителя правового управления регионального правительства.
Отмена недели
В среду, 15 ноября, был снят карантин по сибирской язве, введенный на отдельной территории Панинского и Новоусманского районов Воронежской области. План по ликвидации эпизоотического очага выполнен, распространение возбудителя заболевания предотвращено.